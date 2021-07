Spanska grisar betalades bäst under 2009

Tyska lantbrukstidningen Topagrar har gjort en sammanställning som visar att genomsnittspriset i de sex stora grisländerna Danmark, Spanien, Tyskland, Frankrike, Polen och Nederländerna låg på 1,36 euro per kilo (knappt 13,80 svenska kronor) under förra året. Motsvarande siffra för 2008 var 1,47 euro per kilo (14,90 kronor).



Högst avräkningspris för slaktgris under förra året fick de spanska grisproducenterna. Tyskland och Polen kämpade om andraplatsen, tätt följda av Nederländerna. På femte plats kommer Frankrike och på sjätte Danmark.ATL.nu