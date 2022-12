Spannmålspriserna stiger

- Priserna har hoppat uppåt och de senaste dagarna har vi sett ett kraftigt ryck. Det verkar som många placerare har valt att gå ur sina positioner och flytta pengar från tillgångsslag som aktier, till mera säkra investeringar som till exempel spannmål. Det känns tryggare när den finansiella osäkerheten ökar, säger Mats Eriksson, delägare i BM Agri till ATL.

En del av förklaringen

Noll-strecket

Han menar att det är en del av förklaringen till de stigande priserna eftersom ”det inte finns någon reell grund till uppgången men tanke på vädret”.Terminspriset på vete har till exempel gått från 180 euro per ton i mitten av juni till 203,75 euro per ton. En uppgång med 14 procent på tre veckor.Mönstret är det samma för andra grödor som majs, soja och raps.Kronkursen låg relativt stabil under tisdag och handlades till 8,35 mot euron, respektive 8,54 mot dollarn.Stockholmsbörsen låg kring noll-strecket en timme före stängning medan tendensen på de europeiska börserna var på minussidan.Ännu har inga nyheter läckt ut från eurogruppens möte på tisdagseftermiddagen men förväntningarna på att hitta en lösning på Greklands-problematiken var lågt ställda.