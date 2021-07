Spannmålen går upp på börserna

Novemberterminen tog ett hopp från 122 pund per ton till 131,5 pund per ton (cirka 1482 kronor per ton).



Samtidigt steg Matifs novemberterminspris på kvarnvete med över 10 euro per ton till 176,7 euro per ton (1664 kronor per ton) och rapspriset med 11 euro till 370,25 euro per ton (3485 kronor per ton). Även maltkornspriset ökade med drygt 8 euro till 188,5 euro per ton (1774 kronor per ton).



I skrivande stund har priserna fallit tillbaka något, men trenden är enligt danska Agromarkets stigande.



Enligt HGCA har analysinstitut i Ryssland och Ukraina skrivit ned spannmålsskörden ytterligare på grund av den svåra torkan. Kornsskörden förväntas bli ett par ton lägre än man trodde tidigare i juli och för båda länderna kan den sluta på 21-23 miljoner ton, enligt nuvarande prognos.

Tove Nilsson