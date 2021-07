Nya lagringsplatser

– Som torken går nu har vi ett bättre flås igenom den, säger Johannes Åkerblom, som även berättar att mottagningen i Uppsala har varit i gång under hela skörden.

Ny farled sprängs

Storsatsningen i Hargshamn görs bland annat för att Lantmännen på sikt ska kunna ta in några av de största spannmålsfartygen som används i Sverige. Under tisdagen lastas den tredje spannmålsbåten för vidare färd ut i farleden, som i dag klarar av spannmålslaster på upp till 10 000 ton. Lantmännen säljer i dag både kvarn- och fodervete till långväga kunder, och när den nya farleden är färdigsprängd kommer företaget att kunna ta in fartyg som fraktar upp till 25 000 ton.