Sorkskador på plantor under snörik vinter

Eftersom sorkar gärna livnär sig på plantor i skogen, och då helst tall, ökade risken för sorkskador under den gångna vintern.



Skogsstyrelsen i bland annat Jämtland slår larm efter att ha fått in rapporter om åtskilliga skogsplanteringar som har fått sorkskador under vintern. Främst är det plantor upp till fyra år som drabbas när sorkarna gnager på plantornas bark och ibland till och med äter upp hela plantor, skriver tidningen Skogen.



Skogsstyrelsen uppmanar skogsägare i södra Norrland att se över sina nyanlagda föryngringar.ATL.nu