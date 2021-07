Sorkfeberepidemi hotar 2011

- Vi håller på att få ett ökat antal fall och det betyder att vi är på väg in i en ny sorkfeberepidemi, säger smittskyddsläkare Anders Österlund, till SR Jämtland.



Sorkfeber drabbar främst norra Sverige och inträffar mestadels med fyra års mellanrum.



2007 inträffade den senaste epidemin av sorkfeber, då blev 322 personer i Jämtland sjuka. Sorkfeber kan ge svåra njurproblem och ofta huvudvärk, feber och buksmärtor.



Sorkfeber är en virussjukdom som sprids via skogssork, ofta via dammet städning av utrymmen där sorkar ofta befinner sig, som i vedboden. ATL.nu