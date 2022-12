Sörj inte - investera i framtiden

Det är fyra år sedan Danone köpte drygt hälften av ProViva och två år sedan Lactalis tog över övriga verksamheter och anläggningar av Skånemejerier ekonomisk förening.

ATL gör i nr 46 ett välkommet försök att svara på frågan vad som har hänt sedan dess för mjölkbönderna i Skåne och Småland och anläggningarna i Skåne.Mjölkbonden Karin Andersson sörjer sin förening och tycker att det var bättre förr. På ledarplats ges betyget ”att det har gått käpprätt åt skogen”. En hård dom från en seriös affärstidning.helt annat språk. Den visar att Skånemejeriers medlemmar hittills står som vinnare.Sedan 2000 och fram till 2010 har mjölkproduktionen minskat i landet med knappt 13 procent, något mer i Skåne.Under 2012/2013 ökade däremot mjölkproduktionen i Skåne mer än i något annat län med undantag för Blekinge.anmärkningsvärd förändring som beror på att ekonomin i mjölkföretagen i Skånemejerier har förbättrats och tron på framtiden har ökat rejält sedan försäljningen ägde rum till de båda franska mejeriföretagen.sidan av en förbättrad internationell marknad - är att intäkterna från försäljningarna under en tioårsperiod beräknas inbringa omkring två miljarder kronor utöver vad medlemmarna i Arla kommer att få under samma period.Pengar som medlemmarna nu använder för att investera.utdelning över en längre period är både smart och kooperativt. De som nu investerar i en ökad produktion premieras under den resterande delen av perioden.Det är i linje med det kooperativa företagets syfte, att främja produktionen.har samtidigt höjt ambitionsnivån genom att investera betydligt mer i mejerianläggningarna och marknaderna än den medlemsstyrda föreningen orkade med.av mjölkproduktionen i södra Sverige skulle inte vara möjlig utan att mjölkbönderna i Skånemejerier ekonomisk förening tagit hem de värden som skapats under många år.som egen förening i tuff konkurrens med Arla är väl ingen som riktigt tror på efter allt som Arla gjorde 2008 och framåt för att ta över föreningen. Se hur det gick för Milko.Arla hade av allt att döma inte heller gett samma ekonomiska förutsättningar som en försäljning.Vi har i Sverige i stället fått ett par företag, visserligen med olika ägarformer, men med tillräckliga ekonomiska muskler för att i konkurrens främja såväl den svenska mjölkproduktionen som marknaden för mejeriprodukter.kommit med delbetänkandet om åtgärder för att förbättra konkurrenskraften i jordbruket (SOU 2014:38) har verkligen blivit bönhörd.Att plocka fram så stora belopp som det här handlar om för att stärka konkurrenskraften i den sydsvenska mjölk- och mejeriproduktionen är ett unikt bondeinitiativ.Karin Andersson. Investera i stället i framtiden!Bejaka utvecklingen och – ATL - fortsätt att granska mejerinäringen.