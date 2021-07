Sopbilar först med nya gröna bränslen

KUNGSBACKA (ATL)

Kungsbacka kommun sätter in åtta stycken nya sopbilar som går på en mix av biogas och rapsdiesel. Bilarna är engelska, av märket Dennis-Eagle, men motor, elektronik och drivlina kommer från Volvo.



Bilen premiärvisades i Kungsbacka på måndagen men även om den är unik i Sverige är den ingen direkt nyhet i England där konceptet Dennis-Eaglechassi och Volvoteknik funnits en tid. I Sverige är också Noab inblandat som tillverkare av sophanteringstekniken.





Samarbetsprojekt

Alternativ för material

Alla alternativ behövs

Sopbilarna i Kungsbacka är ett samarbetsprojekt mellan kommunen, det västsvenska avfallsbolaget Renova och Volvo Truck Center, Volvo Lastvagnars dotterbolag för försäljning och service och nu även Dennisimportör.Den raka, sexcylindriga sjulitersmotorn har på dieselmotorers vis kompressionständning och startar på diesel, i sopbilarna på rapsbränslet RME. En injektor per cylinder sprutar vid körning in en mix av 30-procent fordonsgas och 70 procent RME i förbränningsrummen. På låga varv och tomgång dominerar dieseln men när motorn belastas eller kommer upp i fart tar gasen över huvudrollen. Tankarna rymmer mer än väl bränsle för en dags sopkörning.Lastutrymmet har ett inkast för brännbart och ett för rötbart material och med rätt pli på kunderna kan bilen bli en effektiv energiinsamlare. Om matrester rötades snabbare skulle den kunna bli något av en evighetsmaskin.Det finns också en nionde bil med elhybriddrivning av sopkompressionen vilket ytterligare ökar miljönyttan samtidigt som bullret minskar.Kungsbackabilarna kostar 900 000 kronor plus soputrustningen.Driftkostnaderna sägs ligga i nivå med motsvarande dieselbil.Dual-fueltekniken tränger enligt Volvo inte andra bränslelösningar av banan. Volvo arbetar vidare med bland annat dimetyleter, DME, under mottot "i framtiden kommer alla alternativ att behövas."Landets 290 kommuner och 20-tal landsting har enligt Renovas vd Christian Baarlid en nyckelroll i energiomställningen.-Vi hoppas att genom kommunal upphandling med givna specifikationer driva utvecklingen framåt.Dennis-Eagle Elite 2 med 18 ton totalvikt.Volvo D7E med Euro5-standard, 290 hk,1 200 Nm. Allison 6-växlad automatlåda.Tankar för RME, biogas och Adblue till partikelreningen. Jan Vainult