Sommarjobbare fixar framtidens skog

I skrivande stund befinner sig två sommarjobbare ute i de Västerbottniska skogarna för att se till återväxten på trädplanteringar och att skogsvårdslagen följs.

2 300 plantor

I det stora skogslänet kan inget göras slumpvis och därför är kontrollytorna noggrant utvalda på karta och inprickade med gps.De två sommarjobbarna arbetar så att en centrumpinne slås ner i marken varefter ett måttband ringar in en radie på 5,64 meter. Sedan räknas plantorna inom området.I Holmfors utanför Skellefteå ska det enligt Sveaskog vara omkring 2 300 plantor per hektar. Men värdet beror på vart i länet mätningarna görs och vilka förutsättningar som finns för plantorna.Utöver mätningen kontrolleras även att plantorna sitter rakt och tillräckligt djupt, tillgång till fukt, jordart, skydd mot skadedjur och mycket annat.Efter varje område återkopplar sommarjobbarna med ansvariga på Sveaskog som försöker åtgärda så fort som möjligt. Om det finns behov.I år, precis som under många andra år, har Sveaskog hämtat sommarjobbarna från SLU.