Solcellspengar nästan slut

Intresset för att installera solceller och få 60 procent av kostnaderna ersatta har varit stort. Staten avsatte 2009 210 miljoner kronor som skulle räcka även under 2011. Men nu är hela beloppet intecknat av de ansökningar som kommit in, skriver tidningen. Risken att få avslag för de som ännu inte ansökt om bidrag är alltså stort.



Huruvida regeringen kommer att skjuta till mer pengar är ännu oklart.

- I dag är det för tidigt att svara på det eftersom det är en budgetfråga, säger Johanna Martin, sakkunnig på näringsdepartementet, till Dagens Nyheter.



Intresset för solceller varierar dock starkt mellan olika län. I Norrbottens- och Västerbottens län har länsstyrelserna inte fått in en enda ansökan. I Västernorrlands län däremot är pengarna redan slut. ATL.nu