Sökte tjuvar – kan bli åtalad för förtal

På bara några dygn har Facebook-inlägget delats 40 000 gånger. Tilltaget ifrågasätts dock eftersom personerna som fångats i övervakningskamerans filmfil inte är åtalade och dömda, och därmed betraktas som oskyldiga enligt svenska rättsprinciper.

Sann eller inte

Skeptisk

Polisanmälde direkt

– Det är farligt för honom att lägga ut bilderna, han riskerar att göra sig skyldigt till grovt förtal, säger rättsexperten och förre överåklagaren Sven-Erik Alhem till tidningen Kvällsposten.– Det gäller oavsett om uppgiften är sann eller inte. Man får inte göra så eftersom att man då förtalar en annan person även om det är fullkomligt sanna uppgifter. All rättskipning ska ske via staten, polis och åklagare. Varje form av egen rättskipning är att fördöma, juridiskt, fortsätter Sven-Erik Alhem.Mathias Berglund är djupt skeptisk till resonemanget.– För att driva en förtalsprocess måste det finnas en part som stämmer mig. Och då måste den personen förklara hur han blivit kränkt. Jo, det var när jag var inne på Berglunds mark och stal hans grävmaskin. Att de skulle ta upp ett sådant mål känns väldigt avlägset, säger Mathias Berglund till ATL.– Frågan är om en sån här situation blivit prövad, fortsätter Berglund som inte tagit bort inlägget på Facebook. Där finns en bild där bara tjuvarnas bil med grävmaskinen på släp finns med. Registreringsnumret är bortmaskat.Berglund driver fibernätet i Hässleholm och använder grävaren i firman. Maskinen stod på firmans mark som kameraövervakades. Eftersom tjuvarna är identifierbara på filmen hotade Berglund med att lägga ut ansiktsbilder på Facebook om inte grävaren, en Bobcat 322 på 1,6 ton, lämnas igen idag, onsdagen den 10 juni.– Jag polisanmälde också direkt. Men det lär ju inte hända mycket där, konstaterar Berglund.Grävmaskinen är tio-tolv år gammal och värd drygt 100 000 kronor. Berglund menar att maskinen ändå är värd all uppmärksamhet.– Jag vill ha tillbaka grävaren för att den är min, säger han kort.Facebook-inlägget genererar fortsatt intresse. Sök på Mathias Berglund och skrolla ner till profilbilden med en man i en blå pool.– Jag trodde inte det skulle bli ett sådant genomslag. Det trodde jag aldrig. Såna här stölder sker ju varje dag. Den enda skillnaden är att jag har bilder på det.