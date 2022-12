Sök världens tuffaste jobb

Nu söks en svensk kvinna som under tre veckor i vinter ska jobba på ett lantbruk i afrikanska Malawi, ett av världens fattigaste länder.

In i gemenskapen

Det är biståndsorganisationen We Effect som för tredje gången rekryterar en kvinna för att jobba sida vid sida med en afrikansk kvinna på ett lantbruk."Den som söker måste vara minst tjugo år gammal och ha goda kunskaper i engelska. Eftersom arbetsuppgifterna till stor del består av tungt kroppsarbete bör personen vara i god fysisk form. Erfarenhet från jordbruk är en extra merit", säger Anneli Rogeman, vd på We Effect i ett pressmeddelande.Att det är just en kvinna som söks beror på att det ska vara lättare att komma in i gemenskapen. De flesta som jobbar inom lantbruk i Afrika är kvinnor. Enligt We Effect producerar kvinnor på kontinenten 80 procent av maten, men äger eller kontrollerar bara ett par procent av den odlingsbara jorden.Tjänsten innebär jobb i majs-, jordnöts- och bomullsodlingar och personen ska gå vid sidan av bonden Biata Chisi på familjens gård.