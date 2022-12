Sojapriset rasar på högre skörd

Sojapriset, som var nere på fyraårslägsta den 1 oktober backade även i fredags och terminskontrakt med leverans i november stängde på 9,1225 dollar per bushel, motsvarande 2,43 kronor per kilo till aktuell dollarkurs, en nedgång med 1,3 procent i dollar räknat från torsdagen.

Anledningen till nedgången är den stora skörden som förväntas. Ökningen väntas bli hela 20 procent högre än i fjol och nyligen skrev det amerikanska jordbruksdepartementet USDA skrev nyligen upp sin prognos till 4,02 miljarder bushels från tidigare 3,9 miljarder bushels.Terminspriset på majs med leverans i december steg 0,2 procent till 3,23 dollar per bushel, motsvarande 0,75 kronor per kilo.Vetekontrakt för leverans i december steg 0,6 procent till 4,856 dollar per bushel, motsvarande 1,30 kronor kilot.Dollarpriset i svenska kronor räknat har stigit tack vare att den svenska kronan försvagats mot dollarn på senare tid. På ett år har dollarn blivit nästan 15 procent dyrare.