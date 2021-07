Sojapriset fortsätter uppåt

Vete

Matif:s novembertermin står i 223 €/ton efter att stigit med hela 7 procent under veckan.

Vetemarknadens fundamenta har senaste tiden blivit överskuggat av utvecklingen för andra jordbruksprodukter. Begränsad tillgång till tillgängliga lager global och en dålig start för höstsått vete i USA kommer sannolikt ge stöd för en ordentlig riskpremie fram till midsommar 2011. Den första "crop rating" för vetet för skörd nästa år kom in på 47 procent Good/Excellent. Det är den lägsta siffran i mordern tid.

Får vi en dålig skörd på norra halvklotet nästa år så kommer priset sannolikt att gå upp till rekorden från 2008 då stressade konsumenter drev på en ordentlig prisuppgång.



Det har gått rykten om att Kina köpt 2 mt av Australiensiskt vete till sina strategiska lager, men det är inte bekräftat. Det har regnat så mycket i Australien att en hel del vete väntas bli klassat som fodervete. Regnet är en effekt av La Niña.

Det är fortsatt varmt väder i Ryssland och vetet växer bra, men skulle vädret slå om till kallt plötsligt så finns inget skyddande snötäcke och när det dessutom är torrt kan det bli skador.



USDAs nästa estimat för utgående globala lager kommer den 9:e november, dagen före kommer rapport från Australien för hur vetesituationen ser ut där. Sannolikt kommer marknaden vara ganska lugn fram till dess.

Vi hänger upp oss på 236 euro som ett ställe där vi slutar vilja sälja vete. Skulle priset gå över 236 euro på Matif har det kommit så dåliga nyheter att vi får tro att vi har en upprepning av 2008. Annars är den här prisuppgången sannolikt ett bra tillfälle att sälja på. Nyhetsflödet den senaste tiden är dock ganska oroande, framförallt att La Niña växer i styrka. Det talas om att den skulle kunna bli den kraftigaste på 50 år och medföra torka i Europa och i Mellanvästern.



Maltkorn

Maltkorn för leverans i november nästa år har handlats runt 213 euro i veckan som gick. Det har funnits intressen att prissäkra. Handeln börjar bli allt mer aktiv i detta terminskontrakt.



Raps

Rapsterminerna på Matif steg till 399 euro per ton för november 2010 och till 390 för november 2011. Vi lämnar nu bevakningen av årets terminskontrakt och går vidare till nästa års. Eftersom vi haft ett brott av motståndet på 390 euro, är vi positiva till priset på raps, så även för nästa år. Med detta sagt bör man som jordbrukare dock först och främst låta bli att spekulera och om man gör det, vara medveten om att det är det man gör. Men man kan bestämma att man kan låta bli att prissäkra, men ha en plan för att prissäkra t ex om priset skulle falla under 360 euro. Eller ha ett mål att prissäkra en del på 400 euro och sedan vänta på ett högre pris med resten.



Sojabönor

Priset fortsatte upp i veckan som gick. Vi lämnar november 2010-kontraktet och ser på januari-kontraktet. Priset ligger nu stadigt över 1200 cent. Det är kanske dags för en rekyl.

ABIOVE släppte sin första prognos för Brasiliens skörd, till 67.9 mt. USDA hade 67 mt. Jordbrukarna har sålt 25 procent, vilket är mer än normalt, som är 21 procent så här års.

Soja har inte en riktigt lika stram marknadsbalans som majs, men sojapriset har ändå en stor exponering mot pris-spikar under Q1 2011. Givet utbuds-mekansimen mellan soja och majs, där arealen majs i USA kommer att stiga på sojaarealens bekostnad under odlingsåret 2011/12 då majs har bättre avkastning än soja under perioden för sådd.

Kina fortsatte att köpa - 74 procent av inspections och 65 procent av sales. Priset på över 12 dollar/bushel får alltså inte Kinas efterfrågan att dämpas. Och med tanke på hur konsumtionen av kött ökar i Kina, tycks frågan om vart priset ska ta vägen vara given.



Gris

Gris terminerna med avräkning i december tappade nästan 5 proent under veckan och står i 67 cent.

Detta är den lägsta kursen för december gris sedan i mars då USDA släppte sin "Hogs and Pigs" rapport som startade rallyt i grispriset och drev upp priset till 78 cent i september.

Nedgången kom när tillgången på kött var god. Årets högsäsong för grisslakt i USA brukar var runt thanksgiving då omkring 432 tusen grisar slaktas om dagen. I år har vi sett en lägre nivå på slakten och frågan är om tillgången är tillräcklig inför jul då efterfrågan är som störst.

Det har förekommit rykten om svininfluensa och afrikansk svinfeber i Ryssland, men dessa är sannolikt inprisade då de förekommit i nyheterna.



Urea

Prisnoteringen FOB Yuzny låg kvar på 335 dollar / ton den här veckan. Torbjörn Iwarson