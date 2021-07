Om någon tyckt att Södra haft låga virkespriser under året kan det finnas anledning att se över den kalkylen med hänsyn till föreningens vinstdelning. Förslaget är att 1,8 miljarder kronor ska delas ut, och omräknat till den volym som medlemmarna levererat in innebär det 180 kronor extra per kubikmeter.