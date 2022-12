Södras utdelning ska utredas

Det blev mest diskussion om de fem motioner som rörde vinstdelning och ägarstruktur på stämman i Växjö under tisdagen.

Varnade

"Ändra stadgarna"

Snabbt minska

Några medlemmar menade att frågan har dragits i långbänk under flera år och att det nu var dags att ta upp frågorna till diskussion.Motionerna handlade bland annat om att medlemmarna borde äga större del av insatskapitalet i föreningen. I dag kan de maximalt äga 30 procent av de cirka 10,5 miljarder som företaget har i totalt eget kapital. Några vill höja gränsen till mellan 40 och 50 procent.Flera medlemmar varnade dock för att dela ut mer av Södras kapital till medlemmarna. Det kan riskera företaget i dåliga tider.Styrelsemedlemmen Caroline Sundewall påpekade bland annat att Södra är extremt exponerad mot dollarkursen.När kursen är fördelaktig går det bra för Södra, men det kan också gå snabbt på andra hållet och då är det bra att ha ordentligt med pengar i kassan.Skogsägaren och medlemmen Fredrik Wachtmeister menade att det är ok att betala tillbaka det insatskapital som medlemmen en gång att betalat in, men inte det emitterade insatskapital som senare tillfaller medlemmen.– Vi borde ändra stadgarna så att emitterade insatser inte kan krävas tillbaka, utan bara kan handlas mellan medlemmar. Då finns pengarna kvar i föreningen.Han menar att om företaget går bra kan en granne betala upp till 120 procent av värdet av emitterade insatser och om Södra går dåligt så kan en granne komma över emitterade insatser för 50 procent av värdet.Om Södra börjar betala tillbaka stora summor till medlemmar som går ur föreningen kan det snabbt bli allvarligt. Då kan det egna kapitalet snabbt minska.– Om vi går in i en längre krisperiod kan det gå fort. Vi ska inte skapa en situation där det är fördelaktigt att gå ur föreningen.Stämman beslutade att utreda frågorna på allvar och presentera förslaget för medlemmarna under 2015. Därefter kan stämman besluta om förslaget på stämman 2016.