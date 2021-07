Södras reser första tornet

Under vintern och våren har arbetet pågått med sex vindkraftverk i Mönsterås. Det verk som kommit längst ligger vid brukets reningsdammar och där reses just nu tornet på vilket turbinen och rotorbladen senare ska monteras.

Vindkraftsprojektet i Mönsterås är det första som Södra förverkligar.

- Projektet sker i nära samarbete med Mönsterås kommun. Ett sådant här projekt handlar om balansen mellan en långsiktigt hållbar energiförsörjning, hänsyn till lokala intressen och industriellt värdeskapande, säger Carl-Gustaf Elmlid, projektledare, i ett pressmeddelandet.



Upp till 83 meter byggs vindkraftverket av betongsegment, som har en bottendiameter på sju meter. Därefter följer en tre meter hög stålpipa och sedan kommer ytterligare en 22 meter hög stålpipa. Vindkraftverket kommer alltså att vara 108 meter högt i navhöjd.



I slutet av augusti beräknas rotorbladen på vindkraftverket att komma på plats. Provdrift sker i november och i december beräknas Södra Vind överta vindkraftverken från leverantören.



Vindkraftverken står med 550 meters mellanrum och två av verken ligger inne i en motionsslinga. Det är viktigt att vara varsam när naturen återställs, därför är en landskapsarkitekt engagerad. Ytan under vindkraftverken kommer att täckas med gräs.ATL.nu