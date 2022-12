Södras nya kontrakt ett krokben för entreprenörerna

Flisning av grot, grenar och toppar, var för ett par år sedan en guldgruva. Många gav sig in i branschen när energipriserna stod på topp.

Splittrad bild

Femtio lade anbud

Ännu hårdare

Tre delar

Nu har oljepriset halverats och värmeverken bränner allt mer sopor. Ovanpå detta har vintrarna varit ovanligt milda. Flisning har blivit en krisbransch.ATL Entreprenad har talat med flera entreprenörer och har fått en splittrad bild av läget. De som satsat på skotarmonterade flishuggar verkar ha dragit en nitlott.Södra erbjuder numera en markskoningsgaranti för att minska markskadorna och en hyggesgående skotare med flishugg väger en del. Istället vill Södra att groten skotas ut och att flisningen sker vid skogsbilväg.Av de 100-talet intresseanmälningar som kom in till Södra lämnade dryga femtiotalet in anbud. Det ska jämföras med de cirka 20 entreprenörer som skötte flisningen i Södraland före den nya anbudsrundan. Tio har skrivit på under de tre månader som gått sedan processen påbörjades i februari.– Vi har räknat med att det kommer att ta en ganska lång tid, säger Magnus Petersson, skötsel- och teknikchef på Södra Skogsägarna.Tre kriterier styr urvalet för Södra: Teknisk lösning, stabilt företag och rätt prisbild.– Alla tre måste stämma. Vi kan inte acceptera ett lågt avtal om vi ser att företaget har stora skatteskulder och har C i kreditvärdighet. Då skriver vi inte avtal, säger Magnus Petersson.Södra lagrar inte längre flis på terminal och leveransperioden har kortats till sju månader.– Värmeverken har blivit ännu hårdare på att de vill ha flisen under en viss period. Det finns ingen marginal längre för terminallagring. Det kostar för mycket pengar och verksamheten blir olönsam för Södra, säger Petersson.Anbuden lämnas på tre delar; skotning av grot till bilväg, flisning samt transport till värmeverket.Södra kräver inte klämbankar eller breddat rede för skotningen, men det underlättar naturligtvis.Även Vida har sänkt priserna till flisentreprenörer, enligt uppgifter till ATL.