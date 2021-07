Södras modell sprider vinsterna till skogsägarna

Jag tror att en stor del av förklaringen ligger i att Södras medlemmar själva äger välskötta och lönsamma industrier och därmed får del av förädlingsvinsten. I fjol delade Södra ut 868 miljoner kronor till sina medlemmar. Det är ungefär 17 000 kr per medlem eller 23 000 kronor per medlemsgård. Eller 350 kronor per hektar skog eller 25 procent av skogsgårdens totala lönsamhet.