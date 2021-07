Södraaffär ska höja massavedspriset i Mellansverige

I Sörmland betalar Mellanskog 305 kronor kubiken för barrmassaveden. I Östergötland några mil söderut betalar Södra 315 kronor. Plus certifieringspremier på 20 kronor och efterlikvid.

För att få bruken i Mellansverige att betala mer för massaveden har Mellanskog gjort en stor virkesaffär med Södra. Massaved körs med järnväg ned till Södra.



- Priset handlar om balansen på virkesmarknaden i Mellansverige och det kommer förhoppningsvis att betyda en del av vi flyttar en del virke söderut. Men det återstår att se i kommande diskussioner hur det där verkar ut, säger Sture Karlsson, som inte vill berätta om vilka volymer och priser det handlar om.



Just nu förhandlar Mellanskog med skogsbolagen om priserna i höst. Mellanskogs utgångspunkt är att bruken i regionen ska betala mer för massaveden. Om värmeverk eller bruk i andra områden ger mer går veden dit i stället.

Priset på pappersmassa är mycket högt, och de svenska bruken tjänar mycket pengar i år. Rottneros hade andra kvartalet en avkastning på sysselsatt kapital på 17 procent. Och borde betala mer för veden, tycker Mellanskog.



Det finns också faktorer som talar emot en höjning. Bruken har relativt gott om virke efter strejken. Och utbudet på massaved är högt eftersom slutavverkningarna är många. Så varför skulle bruken betala mer då?



- För att de går för fullt för första gången på två år och det finns ett behov av import som är dyrare än att höja priserna hemma. Och det är oerhörd god lönsamhet på massatillverkning just nu.Torbjörn Esping