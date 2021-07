Södra vill bygga ut sågverk

Sågverket, som i dag producerar cirka 275000 kubikmeter per år, får efter utbyggnaden en kapacitet på cirka 750000 kubikmeter.



Målet är att fatta ett definitivt investeringsbeslut före sommaren 2010, enligt ett pressmeddelande från Södra.

- Vi har utvärderat flera investeringsalternativ och går nu in i en fas för att komma fram till ett slutligt förslag.



Samtliga alternativ innebär investering i en helt ny anläggning och att produktionen i nuvarande anläggning därmed kan fortsätta även under byggnationen, säger Peter Nilsson, vd för Södra Timber.

- Genom att inte investera i den gamla såglinjen utan i en helt ny får vi möjlighet att göra ett rejält tekniksprång, säger Södras styrelseordförande, Lars-Eric Åström.



Den stora utmaningen med den tredubblade produktionen kommer att vara att få tag i tillräckligt med timmer. Konkurrensen är stor om timret i Götaland.

- Men med den bättre betalningsförmågan som följer med den nya linjen ser jag mycket positivt på detta projekt, fortsätter Lars-Eric Åström.



- Vi tror på en positiv utveckling för trävaror och får med investeringen en toppmodern och högproduktiv anläggning. Detta kommer att öka vår konkurrenskraft samtidigt som vi ökar vår betalningsförmåga för timret, säger Södras vd och koncernchef Leif Brodén.



Processen med att söka nytt produktionstillstånd inleds omgående.

- Vi kommer att söka tillstånd för en årlig kapacitet på en miljon kubikmeter. Det är ett stort och komplext projekt, som vi nu ska projektera färdigt. Målet är att vara redo att fatta ett definitivt beslut före sommaren 2010, säger Peter Nilsson, i ett pressmeddelande.Torbjörn Esping