Södra varslar i Traryd

Råvarubrist anges som skäl.

"Råvaruförsörjningen av lövträ har under en längre tid legat under hälften av behovet och skapat en råvarubrist på löv. Vi ser inte att råvaruläget kommer att förbättras under året och måste därför vidta denna åtgärd", säger Håkan Svensson, affärsområdeschef för Södra Wood, i ett pressmeddelande.Råvarubristen är orsakad av den milda och blöta vintern som gör det svårt att komma åt att avverka lövtimmer.Samtidigt har en stor del av avverkningsresurserna inriktats på stormupparbetningen efter stormen Egon.Råvarubristen innebär att sågverket går ned från tvåskift till ett skift i sågen, vilket även innebär minskad beläggning på övriga delar på sågverket.Även vid Södras lövsågverk i Djursdala brottas man med råvarubrist, men där är ambitionen att naturlig avgång hos personalen ska balansera produktionen mot råvaruflödet .I dag finns 27 anställda på Södras sågverk i Traryd.