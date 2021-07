Södra varslar 25

Bakgrunden är att Södra Skog vill att alla service- och avverkningstjänster i framtiden ska utföras som totalentreprenad.





Erbjuder omplacering

Satsar på ny panna

Omställningen är ett led i den anpassning av organisationen till totalentreprenad som inleddes 2002, men som fördröjdes av arbetet under stormarna Gudrun och Per, skriver Södra i ett pressmeddelande.Mbl-förhandlngar har inletts. Södra har tagit fram ett åtgärdsprogram med ett antal förslag för dem som drabbas. Det handlar exempelvis om omplacering inom och utanför Södra, omskolning eller starta-eget-bidrag.Samtidigt medelar Södra Timber att styrelsen har beslutat att investera i en ny pannanläggning vid sågverket i Långasjö.Pannan har en effekt om 20 megawatt och kommer att sättas på plats och tas i drift under våren.- Genom investeringen så får vi en effektivare förbränning, sänkta kostnader och lägre NOX-utsläpp, säger Södra Timbers vd, Peter Nilsson, i en kommentar.ATL.nu