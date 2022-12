Södra sänker timmerpriset

Sänkningen är på 20 kronor per kubikmeter fast under bark (m3fub).

Lövvirke justeras uppåt

Kraftsamlar efter Egon

Som skäl till sänkningen anges en sviktande marknad under slutet av 2014 och en bestående osäkerhet.Utvecklingen för sågade trävaror av löv är däremot positiv, vilket möjliggör en justering uppåt för björk- och ektimmer, som höjs med 30 kronor per kubikmeter fast under bark.Prisförändringarna gäller från den 16 februari 2015 och fram till dess är det möjligt att teckna kontrakt till nuvarande prisnivå.Samtidigt kraftsamlar Södra för att ta hand om virket efter stormen Egon. Södra uppmanar därför sina medlemmar at tså snart so mmöjligt inventera sitt verksamhetsområde och teckna kontrtakt.– Det är viktigt att vi nu snabbt får grepp om volymen stormfälld skog så vi hinner planera arbetet och upparbeta den stormfällda skogen innan skogsskyddsproblem uppstår, säger Håkan Larsson, affärsområdeschef på Södra Skog., i ett pressmeddelande.