Södra ratar Rörvik

När alla andra sågverk gick med plus sista kvartalet gick Rörvik med förlust.

För årets nio första månader redovisar Rörvik en förlust på 212 miljoner kronor, hundra miljoner sämre än motsvarande perioden förra året.



Bolaget som är under rekonstruktion sedan i våras har begränsat sin produktionskapacitet kraftigt, men har ändå inte kunnat få in tillräckligt med timmer för att dra nyttta av den tillfälliga konjunkturtoppen.

- Det är en mycket liten omfattning just nu, säger Mattias Johansson, chefsjurist på Södra, som normalt är en stor timmerleverantör till Rörvik.



Södra är också en av de större fordringsägarna i Rörvik och har nu gjort en uppgörelse med den konkurshotade koncernen.

I ett för övrigt hemligt paket får Södra Skogsägarna teckningsoptioner i den planerade och försenade nyemissionen om 200 miljoner kronor. För 10 kronor aktien får Södra rätt att köpa motsvarande 6,7 procent av aktierna efter full utspädning.



"Det är positivt och ett viktigt steg i rekonstruktionen att Södra, som en av de största råvaruleverantörerna får ett ekonomiskt incitament att främja bolagets verksamhet", skriver Rörvik i sin delårsrapport.



Men Södra har inte för avsikt att vara aktieägare i Rörvik Timber.

- I deras delårsrapport så tyckte jag att man kunde läsa att de tror att vi skulle vara en långsiktig ägare, men så är inte fallet, säger Mattias Johansson.



I sin delårsrapport skriver Rörvik att förhandlingar pågår med bolagets finansiärer om eftergifter. Därefter föreslås att genom förda ett ackord där alla fordringsägare ska på upp till 500 000 kronor och sedan 50 procent på överskjutande belopp.

Torbjörn Esping