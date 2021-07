Södra körde sönder vägen

- Nu har vi en väg som vi inte kan använda för att komma ut till vårt skifte. Vi hade tänkt gallra där i år, men det får vi skjuta på framtiden, säger Inger Wilhelmsson.



Tillsammans med systern Gunnel Högström äger hon en skogsfastighet söder om Vetlanda i Småland. Till fastigheten hör ett utskifte, som flera gårdar i byn är delägare i. Utskiftet gränsar i sin tur till tre andra markägare. Samtliga markägare har rätt att använda en gammal väg, som ska göra att alla kan nå sina skiften.





Fick en smärre chock

Attityden upprör

Under Kristi himmelsfärdshelgen i maj förra året åkte Inger Wilhelmsson och hennes sambo ned till skogsfastigheten från hemmet utanför Jönköping. De fick en smärre chock när de tog en skogspromenad och upptäckte meterdjupa hjulspår, avslitna rötter och skavda träd där den gamla vägen legat. Södra hade avverkat åt en av utskiftets grannar.Paret ringde Södra och krävde skadeersättning plus att vägen skulle rättas till så att det skulle gå att köra med jordbrukstraktor på den, precis som tidigare. Efter några månader ringde de Södra igen och frågade om vägen var färdig. Enligt Inger Wilhelmsson svarade Södras regionchef Håkan Larsson att vägen var klar "men ni kör på egen risk".- De har inte lagt i något bärlager, bara slätat över geggamojan. Den är som en gelépudding, säger Inger Wilhelmsson.Ett och ett halvt år efter sönderkörningen är systrarna mest upprörda över den attityd de mötts av hos Södra. Ingen hörde av sig om vad som hänt med vägen. De fick ringa själva och möttes till en början med totalt ovetande om skadorna.- Hur kan det hända? De ska ju ha ett sådant bra system med miljöcertifiering och allt, säger Inger Wilhelmsson.Södra erbjöd sig att betala cirka 4 000 kronor för avverkade träd och sönderkörning av rötter och stammar. Det tycker systrarna är för lite. Hösten 2009 kopplade de in en jurist och har lämnat ärendet till tingsrätten. De kräver 27 000 i ersättning för avverkade träd och skador på skogen samt bärlagergrus.- Det kommer att ta flera år innan vägen satt sig så pass att vi vågar köra på den. Vi känner oss helt överkörda i det här, säger Inger Wilhelmsson.Läs vad Södra har att säga i ärendet här . Tina Andersson