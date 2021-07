Södra köper danska listproducenter

Bägge företagen är listproducenter med produktion utanför Århus på Jylland i Danmark. BE Profiler är Danmarks ledande listproducent med fokus mot dansk bygghandel.



- För oss passar det som handen i handsken att få in BE Profiler i koncernen då det finns goda synergieffekter tillsammans med de svenska och norska verksamheterna, säger Gapros vd Håkan Svensson i ett pressmeddelande.



- Vår förhoppning är att kunderna i Danmark ska se fördelar i den produktbredd som Gapro kan erbjuda, som idag omfattar listverk, paneler, golv och limfog.



Gapro har idag en golvfabrik i Sunds på Jylland och planerna är att de tre danska enheterna kommer att ha ett tätt samarbete. ATL.nu