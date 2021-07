Södra höjer priset

Priset på normaltimmer höjs med cirka 50 kronor per fastkubikmeter under bark. Premien på normaltimmer om 25 kronor per kubik som som Södra arbetat med sedan maj 2009 behålls tillsvidare.



Samtidigt höjs priset på barrmassaved med 25 kronor till 285 kronor per kubikmeter. Prisförändringen gäller även granmassaved. Samtliga prishöjningarna gäller tills vidare.



- Vårt behov av virkesråvara har ökat i takt med att lagren av massaved och timmer minskat till mer normala nivåer och vi behöver öka aktiviteten i skogen ytterligare. Efter en period med stor osäkerhet ser vi nu en stabilare efterfrågan på virkesmarknaden, säger Södras skogsdirektör Urban Eriksson i ett pressmeddelande. ATL.nu