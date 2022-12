Efterfrågan på barr- och lövtimmer är fortsatt god, därför höjer Södra timmerpriserna.

Höjer tallpriset

- Vi har haft en hög takt på avverkningar men nu lägger vi in en högre växel till hösten och behöver mer virke, sa Håkan Larsson som är Södras skogsdirektör på Södras föreningsstämma i Kalmar.- Vi stärker vårt erbjudande i dag, sa han.Södra höjer talltimmerpriset med 50 kronor per kubikmeter fub och grantimmerpriset med 30 kronor per kubikmeter fub.Priset på ektimmer höjs med 100 kronor medan priset på björktimmer höjs med 25 kronor per kubikmeter fub.Priserna gäller från och med onsdagen.