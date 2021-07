Södra höjer massapriset

Det är priset på blekt barrsulfatmassa som höjs med 30 dollar per ton. Det nya priset sätts till 960 dollar per ton och gäller från och med den 1 maj.



- Våra leveranser av massa är höga. Samtidigt fortsätter lagernivåerna att vara på en väldigt låg nivå. Vi ser en fortsatt positiv utveckling av marknaden under innevarande kvartal, säger Ulf Edman, vd för Södra Cell International.ATL.nu