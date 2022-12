Söderhamns butiker ställer upp för mjölkbönderna

Tio butiker har skyltat om med mjölkkrona-etiketter i mejeridisken och satt upp affischer där alla mjölkbönder i kommunen presenteras med namn och bild.

Kör eget race

Lånat koncept

En hundring per ko

– Jag tror det är bra att få ansikte på den som producerar vår mat, och att det till och med kan öka försäljningen. Det här känns mycket, mycket bra, säger Sven-Ulrich Olsson, köttbonde i Nolhed, Mo och LRF-ordförande i kommunen.När Sven-Ulrich Ohlson inte fick gehör tillräckligt snabbt på länsnivå för att göra en satsning för de lokala mjölkbönderna valde han att köra ett eget race i kommunen.I somras åkte han runt och pratade direkt med butikschefer och handlare. Och det gav resultat.– Jag kände mig som Karl-Bertil Jonsson på julafton. Det var samma känsla. De tog emot mig med öppna armar, och frågade vad kan vi göra, berättar Sven-Ulrich Ohlsson.I dagsläget är tio av de tolv butiker som finns i kommunen med på tåget. En till är på gång. Det unika i projektet är att både handlarägda och kedjedrivna butiker, som till exempel Coop som har svårare att fatta lokala beslut, är med.Konceptet har Sven-Ulrich Ohlsson lånat från Jämtland. En krona plus moms läggs på varje svensk en-liters mjölk, oavsett märke. Mjölkkronan går oavkortat till de tio mjölkproducenter som finns kvar, två har hunnit lägga ned bara senaste månaden. Eller egentligen till kommunens 390 mjölkkor, för pengarna fördelas per ko.För att lösa det administrativa ställer Vuxenskolan, som lokala LRF jobbat mycket med, upp. De samlar in försäljningssiffrorna från butikerna, och skickar sedan en faktura på beloppet.– Kunderna ska inte behöva oroa sig för att pengarna äts upp av administrativa kostnader. De ska också kunna se att allt går rätt till, säger Sven-Ulrich Ohlsson.Projektet ska utvärderas vid nyår. Sven-Ulrich Ohlsson förhoppning är att de sedan kör tre månader till. Ica-butikerna som är med, har redan förbundit sig för ett halvår, precis som resten av Sveriges Ica-butiker gör ett i centralt samarbete med LRF.Drygt 100 kronor per ko och månad, är vad Sven-Ulrich Ohlsson räknat ut att insatsen ska ge.– Det här räddar inte Sveriges mjölkbönder. Men det kan öka förståelsen för av vad maten kommer ifrån. Att det är vi som föder Sverige.– Vi har kostnader som är högre än andra länder. Vi behöver andra lagar, sänkta krav. Dieselskatten är en annan viktig sak. Kompensationen vi får nu är inte tillräcklig, säger Sven-Ulrich Ohlsson.