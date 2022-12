Söderberg & Haak i samtal med Deutz-Fahr

– Det är en av dem vi har träffat och diskuterar och förhandlar med. Så långt är vi komna, vare sig mer eller mindre, säger Thomas Svensson, vd på Söderberg & Haak till ATL.

I våras blev det klart att Case IH och New Holland kommer att avsluta kontraktet med Söderberg & Haak som generalagent i Sverige. Sedan dess har Söderberg & Haak letat andra traktormärken att sälja.– Vi har pratat med en hel del, men de har blivit färre och färre.Same Deutz-Fahr Group har förutom Deutz-Fahr märken som Same, Lamborghini och Hürlimann.Rosenqvist Maskin har sålt Deutz-Fahr, Same och Lamborghini. Hur en eventuell agentur för Söderberg & Haak skulle kunna se ut är en del i förhandlingarna.– Alla varianter är uppe. Vi får se var vi landar.– Nej, jag vill inte sätta press på oss själva. Det är bättre att få till bra diskussioner och bra förhandlingar än att möta ett förutbestämt datum. Men det är klart, ju förr desto bättre för oss själva, våra anställda, våra återförsäljare och leverantörer, säger Thomas Svensson.Vilka andra märken man för eller fört diskussioner med vill han inte kommentera och kommer inte att göra det senare heller.– När vi bestämt oss för ett samarbete kommer vi bara att kommentera det samarbetet och inte alla övriga samtal vi har haft.– Det är klart att det är en stor omställning och företagshändelse. Söderberg & Haak har varit med om detta ungefär vart 20:e år. Det växlade från Claas till Deutz i början på 70-talet och sedan från Deutz till New Holland i början på 90-talet, så det känns som historien upprepar sig.– Vi har en del anställda som var med förra gången och vet vad det tarvar. Det är mycket utbildning och mycket extra tid som måste sättas till för att komma in i produkter och tjänster ur olika synvinklar.Samtidigt som man letar nya traktormärken att sälja ser man över andra delar i företaget.– Vi tittar på vår egen affärsmodell, organisation och andra möjliga affärsidéer som är utanför ramarna.