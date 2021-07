Sockerrör på väg bli största etanolråvaran

Det är en av slutsatserna i den framtidsrapport om jordbruket i världen som OECD-länderna och FN:s livsmedelsorgan FAO lämnade i förra veckan.



Andra generationens etanol baserad på råvaror som inte inkräktar på matförsörjningen i världen gör ett märkbart avtryck på etanolproduktionen först mot prognosperiodens slut. År 2019 räknar rapporten med att 7 procent av all etanol i världen tillverkas av bland annat skogsråvaror.





Sockerrör ökar

Biodiesel fördubblas

I år förväntas den totala etanolproduktionen i världen bli cirka 90 miljarder liter. 2019 spås totalproduktionen ligga på runt 160 miljarder liter. Framför allt är det brasiliansk etanol tillverkad av sockerrör som står för den största delen av volymökningen.Åren 2007-2009 gick 20 procent av sockerrörsproduktionen i världen till etanolindustrin. År 2019 spåsandelen ha ökat till nästan 35 procent.Vid rapportperiodens slut år 2019 räknar OECD och FAO med att 13 procent av all foderspannmål som produceras i världen går till etanoltillverkning. Det kan jämföras med 9 procent som var snittet åren 2007-2009.Produktionen av biodiesel fördubblas fram till 2019, från drygt 20 miljarder liter i år till över 40 miljarder liter.Om tio år är vegetabiliska oljor fortfarande den klart största råvaran för tillverkning av biodiesel. 75 procent av all biodiesel som tillverkas i världen 2019 produceras av vegetabiliska oljor. I år är andelen 90 procent.Andra generationens råvaror, som skog, blir att räkna med först mot rapportperiodens slut. 2019 antas 6,5 procent av all biodiesel tillverkas av skogsråvara.Jan Olsson