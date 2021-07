Snön knäckte växthuset

Om några månader skulle egentligen de första jordgubbsplantorna för tidig skörd ha planterats i växthuset i Tveta. Av de planerna blir nu inget, i stället väntar växthusets ägare på besked från försäkringsbolaget, skriver Barometern.



Redan under stormarna i slutet av november började det knaka i byggnaden och när snön föll blev det för mycket för konstruktionen.



Med förra vinterns många raserade ekonomibyggnader i färskt minne kommer nu Boverket med en informationsskrift med praktiska råd. Skriften skickas ut till landets lantbrukare under vecka 51.



Under vintern 2009/2010 rasade taken på drygt 170 stora byggnader i landet. Främst drabbades byggnader med stora låglutande tak. Närmare 4000 ekonomibyggnader på landsbygden fick mycket stora skador.Marianne Persson