Snön har ställt till det för danska slakterier

Enligt P4 Midt og Vest har slakteriföretaget Ticans anläggning i Thisted drabbats särskilt hårt. Slakteriets vd Ove Thejls säger till radiokanalen att det under torsdagen slaktades 2000 grisar vid anläggningen. Det kan jämföras med de 7000 grisar som slaktas under en normal dag. I onsdags var det ännu värre, då slaktades endast 500 grisar.



Många vägar på Jylland har stängts av på grund av stora snömängder. Därför har det varit omöjligt för slakttransporterna att ta sig ut till gårdarna. Några lantbrukare har valt att själva köra till slakteriet med sina slaktmogna djur.



Under fredagen räknar dock Ove Thejls med normala leveranser av slaktgrisar.