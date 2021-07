Snart slut på virke i jättelagret

Fortfarande går det 50 lastbilar om dan med mörkt timmer från det gigantiska lagret på den gamla flygplatsen Byholma i Småland.

Men snart är det slut.



Inom en månad ska de sista cirka 100?000 kubikmetrarna köras till Vidas sågverk. Som mest låg det över en miljon kubikmeter på den 2,3 kilometer långa flygrakan från stormarna Gudrun och Per.

Det var cirka 1,3 procent av vad Gudrun fällde totalt.



Virket lagrades i rekordhöga staplar på 13 meter och bevattnades under lång tid. Något som inte prövats tidigare och som vissa trodde skulle skada virket.



Hur har kvaliteten på virket varit?

- Det har inte varit några klämskador eller lagringsskador. Vi har inte sett en försämring från år ett till år fem. Det som blev väl bevattnat under den första sommaren har hållit. Men spillet har varit större i stormtimret eftersom kvaliteten på det virket varit sämre. Det som var dåligt när det kom in, blev inte bra sedan heller, säger Lotta Fonsell, informationschef på Vida.



Hur har lagring fungerat i övrigt?

- Byholma har varit en ultimat lagringsplats. Vi har haft dammar och ett slutet bevattningssystem som gjort att miljön inte påverkats negativt. Sen har det varit ett gigantiskt arbete med att organisera och administrera lagret. Totalt tog vi hand om 3,5 miljoner kubikmeter virke på Vida.



Ska ni använda lagerplatsen i framtiden?

- Vi få hoppas att vi inte behöver lagra sådana volymer igen. Men eftersom vi har investerat i bland annat bevattning vet jag att det pågår en diskussion om en prislapp på området.

I dag äger Fortifikationsverket flygplatsen. Härje Rolfsson