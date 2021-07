Snart öppnar Sam internet

I fjol skickade runt 30 000 lantbrukare in ansökningarna via tjänsten. Det var en ökning med cirka 15 procent sedan 2008.



-Vår ambition är att i stort sett alla lantbrukare ska använda Sam Internet så småningom. Även om vi inte är där ännu så går vi mot en tid när webben blir huvudkanal för den största delen av vår information, säger Birgitta Ek, chef för stödavdelningen.



Nytt för i år är att man kan skriva under ansökan elektroniskt och därmed slippa att skicka in försäkranssidorna per post.

Men då krävs det att man har e-legitimation, som är en personlig elektronisk id-handling som används för att legitimera sig och underteckna handlingar på internet. ATL.nu