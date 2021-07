Snart kan timmerpriset vända neråt

Inte sedan oljekrisen under 1970-talet har timmerpriserna rusat i höjden som nu under våren. Senast i veckan höjde Stora Enso sågtimmerpriserna mellan 80 och 150 kronor kubiken toppmätt beroende på geografi och trädslag. Dessutom höjdes massavedspriserna med 30 kronor fastkubiken.



Höjningen är mellan 15 och 30 procent jämfört med det gamla priset. "Behovet av virke till våra industrier har successivt ökat under våren och vi vill med dessa rejäla prishöjningar stimulera till en ökad aktivitet i skogsbruket", skriver Ulf Klensmeden, virkeschef i Stora Enso Skog i ett pressmeddelande.





Dags att ta chansen

Tar andelar

Högre pris på massaved

Danske Bank anser att skogsägarna i Syd- och Mellansverige och särskilt södra Norrland ska ta chansen. Prisdiket i Mellansverige är för tillfället borta. "Slutavverka! Något mer behöver inte sägas. Självklart kan vi få se ytterligare prishöjningar. Men att försöka pricka den absoluta toppen kan bli ödesdigert", skriver Johan Freij på Danske Bank i sitt nyhetsbrev Skog & Ekonomi. Banken spår att utbudet av sågtimmer kommer att vara mycket stort i höst. Och enligt banken är pristoppen snart nådd, samtidigt som det blir tuffare för de svenska sågverken.Sågverken i Europa ökar produktionen och tar marknadsandelar från svenska sågverk, som dessutom förlorat sin valutafördel.Ett annat problem är att marknaden för sågade trävaror är fortsatt dålig, och kan bli ännu sämre om Storbritannien ska spara sig ur sin skuldkris. Prissänkningar på trävarorna kan komma. "Med nuvarande timmerpriser kräver sågkalkylen egentligen fortsatta prishöjningar och tål definitivt inte några prissänkningar", skriver Johan Freij.Massavedspriserna har inte alls höjts på samma sätt som timmerpriserna. Och Danske Bank spår prishöjningar på massaved framöver, främst i Sydsverige, men också i norra Sverige."Ta det lugnare med gallring om inte massavedspriset höjs. Vi tycker inte dagens massavedspriser underbygger massiva gallringsinsatser", skriver Johan Freij. Torbjörn Esping