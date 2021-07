Snart börjar korvstoppningen

UMEÅ ATL

Den har ännu inte funnits mera än som prototyp, men på en verkstad i Överum pågår just nu tillverkningen av den första beställda maskinen.

- Jag hoppas vi får fram den till Nolia (Skogsnolia 16-18 juni red. anm.) men det vet jag ännu inte, säger Gösta Bruun.



Idén är gammal. Enligt Gösta Bruun hade han tankar på detta redan i mitten av 60-talet. Men det är nu som teknik och biobränslepriser kommit i kapp och de senaste fyra åren har han jobbat med att utveckla sin Flispac.



Tekniken bygger på en mindre flishugg som är sammanbyggd med en skruvkomprimator. Allt eftersom flisen komprimeras lindas den in i ensilageplast och formas till en tre meter lång, hård korv.



Vinsterna ligger i att detta görs av skördarföraren samtidigt som avverkningen. Dessutom underlättas logistiken eftersom de fliskorvarna nästan kan hanteras som vanliga stockar.



Att intresset är stort märks inte minst på vilka intressenter Gösta Bruun fått med på korvtåget. Sveaskog har beställt den första maskinen och Energimyndigheten har lånat ut 2,7 miljoner kronor. Andra som visat intresse är Fortum, Mellanskog, Skellefteå Kraft och Ponsse.



Inledningsvis kommer maskinen att monteras på just Ponsses maskiner men tanken är att de ska kunna anpassas till alla märken.



Även företag som håller på med återvinning av bland annat plast och aluminium har visat intresse för tekniken. Man skulle då kunna åka runt på olika återvinningsanläggningar och exempelvis flisa och komprimera återvunnen plast.



Preliminärt ska nu tio maskiner tillverkas allt eftersom de beställs. Fem ska monteras på skördare och fem på skotare. De ska köras i olika delar av landet, testas och utvärderas. Hela kedjan, från skogen till värmeverket ska fungera.



Ett bolag har bildats och en vd anställts. Gösta Bruun utesluter inte att han själv snart tar handen från projektet och säljer till någon som vill driva projektet vidare och utveckla iden.

- Jag är öppen för allt, för jag är så gammal att jag ska lägga av snart. Hans Dahlgren