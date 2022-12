Snabbare fiber lyft för bygden

– Det är lika viktigt att ha en bra internetuppkoppling som att ha en väg fram till ditt hus. Det innebär ju att du fortfarande kan ha en levande landsbygd, säger ortsbon Ingrid Kjellén till Sveriges Radio Kristianstad.

För fyra år sedan kunde det ta flera minuter bara att kolla mejlen.– Innan fick jag sätta på datorn och sen fick jag gå och göra någonting annat. Sedan fick jag trycka fram vad jag ville ha, och sedan fick jag vänta fem minuter innan jag kunde gå vidare. Nu sköter det sig själv, säger hon.Ingrid Kjellén och hennes man tvekade inte en sekund om att vara med och investera i en mer pålitlig internetanslutning när chansen kom och grannarna gick samman. Nu ligger drygt 30 kilometer fiberledning under marken - och trakterns datorer är snabbare än någonsin.Pengarna till Tassemarkens fibernät, som det kallas, kom från länsstyrelsen. Men förutom de kronor och ören som länsstyrelsen kan bevilja måste de sökande själva pytsa in en rejäl summa.För medlemmarna i Tassemarkens fibernät landade det på 15 000 kronor per hushåll.– Helt säkert har det varit värt pengarna. Även för dem som säljer sina fastigheter så är det ju ett försäljningsargument om de är uppkopplade mot fibernätet, säger Göran Nilsson, ordförande i Tassemarkens fibernät.