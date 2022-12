Snabb tillväxt för vegomatsföretag

Företaget återfinns på Dagens Industris så kallade gasellista för Skåne län, där företag som minst dubblat sin omsättning under den aktuella perioden kvalar in. Företagen måste dessutom ha en omsättning över 10 miljoner kronor samt ett samlat rörelseresultat under de fyra räkenskapsåren som är positivt.

Anamma Foods har 14 anställda och en omsättning under 2013 på 29,7 miljoner kronor.Enligt Anamma Foods egen webbsajt är företaget den största producenten av vegetarisk köttersättning i Sverige. Deras produkter finns representerade hos både Ica, Coop, Axfood och Bergendahls.