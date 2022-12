Smemax åter tillbaka för de stora maskinerna

Smemax är en fyraxlad lastbil med en extra enaxlad kärra i aktern. Fordonet är tänkt att transportera de riktigt stora skogsmaskinerna och liknande. Tjänstevikten är cirka 18 ton, lastkapaciteten 25 ton vilket ger bruttovikten 43 ton. Den höga lastkapaciteten beror på att kärran räknas som ett eget fordon. Längden är 15 meter.

Finns stödben

Kärran kan höjas ett par decimeter från vägbanan för at underlätta manövrering i trånga utrymmen. I norr finns det flera liknande fordon från en finsk tillverkare. Den varianten kallas Dunderbygget.De främre ramperna (främre försänkningen) är ställbara i höjdled i tre lägen. Som tillval kan även de bakre ramperna (bakre försänkningen) ställas om.Vid lastning tömmer man luftbälgarna i fjädringen, fäller ner lastrampen och skotaren kan köra upp. Det finns stödben i aktern så att lastningen blir mer stabil.Sista axeln är medstyrande, antingen automatiskt eller via joystick i hytten.Smemax byggdes tidigare av OP Smedbo i Malmköping men tillverkningen las ner under krisen. Nu bygger man Smemax på OP:s anläggning i Säffle.