Om vi fokuserar på ekonomiska mål kan uppföljning av olika produktionsgrenar ge oväntade resultat. Ibland tror man att en gren ger bäst resultat för att det är stora intäkter men det är helheten som avgör. Vid fördelning mellan olika produktionsgrenar har internpriset betydelse för hur bra den ena eller den andra produktionen går. Vilket pris ska det vara på spannmålen om de egna djuren är slutkonsument? För att göra det enkelt är det bra att välja alternativpriset, det vill säga det marknadspris som råder under hösten det aktuella året. Priset för inköp av foderspannmål är oftast 10-20 öre/kg högre än försäljningspriset.

När det gäller hur ofta som det är intressant att följa upp det ekonomiska resultatet beror det på vilken produktionsinriktning det är i företaget. I ett växtodlingsföretag där all försäljning sker på hösten är det inte så givande att följa upp kvartalsvis under året utan det räcker ofta med att göra det årsvis eller halvårsvis beroende på hur intäkterna är fördelade under året. Driver du djurproduktion med löpande intäkter är det intressant att göra uppföljningen tätare och då kvartalsvis eller till och med månadsvis om företaget har stor omsättning.