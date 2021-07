Smart fjädring ska minska markskadorna

BURTRÄSK ATL

-Det jobbar vi brett med, säger Einar Karlsson på Hultdins utvecklingsavdelning i Burträsk.



Sedan en tid har Huldtins en passiv fjädring som fångar upp lastens rörelser i sidled. De blir då mindre stötiga och därmed mildare mot marken. Mätningar visar att komprimeringen av marken under vissa förutsättningar kan minskas med 15 procent.



Med en aktiv fjädring som balanserar skotarens lass kan markskadorna minskas ytterligare och lassen i många fall byggas högre.



-Målsättningen är att det ska bli betydligt bättre, säger Einar Karlsson.





Mindre slitage

Krävs oerhöd kraft

Förutom minskade markskador finns också andra stora vinster med en smart fjädring för skotarens lass. När variationerna i terrängen kan förutsägas och kompenseras kommer de tvära, kraftfulla rycken att minimeras och slitaget på maskiner och utrustning blir mindre.Förarkomforten och arbetsmiljön blir bättre och körhastigheten kan ökas. Bränslekostnaderna och miljöpåverkan går ner och kostnaderna per skotad kubikmeter minskar.-Kan man öka medelhastigheten under skotningen från 3 till 3,6 kilometer i timmen så har man ökat produktionen på skotaren med 10 procent, säger Einar Karlsson.Det är ganska tidigt i utvecklingsarbetet och mycket är fortfarande hemligt. Man prövar dock bland annat en aktiv fjädring som bygger på att trycket i fjädringens hydraulcylindrar hela tiden övervakas. Om lasset kränger över åt ett håll ökar trycket på den sidan och lutningen på lasset kan justeras.Det svåraste är att lösa de snabba förändringarna, som när de bakre hjulen går ner från en stubbe eller en sten. Med de stora vikterna krävs det då oerhörd kraft i hydrauliken för att hinna med att justera.Redan på ett tidigt stadium brukar Hultdins bjuda in sina kommande kunder att delta i projekten. Så även nu.-SCA står för maskinen och Sveaskog för en budget för att se hur långt vi kan komma med att minska markskadorna, säger Einar Karlsson. Hans Dahlgren