Initiativtagaren är småländska Therese som inte vill gå ut med sitt fulla namn.

Tio liter

Ingen koppling

Känner starkt

Två ostar

Bönderna uppmanar konsumenterna att köpa mer ost. Jag har förstått att de förlorar väldigt mycket intäkter på just osten idag.– Det går åt nästan tio liter mjölk för att göra ett kilo ost så där kan man göra mycket större skillnad än om man köper två liter mjölk.Therese har ingen direkt koppling till lantbruk, men bor på landsbygden och engagerar sig för den, säger Therese.Jag känner starkt för våra svenska produkter, vår landsbygd. Jag vill inte att vi ska förlora tusentals gårdar och att utländska aktörer kommer in och gör så att svenska mejerier inte kan hantera överskottet som finns.Det är tänkt att kampanjen att köpa två ostar ska pågå under perioden 24-30 augusti.– Givetvis får man köpa fler ostar om man vill, säger Therese.