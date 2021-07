Ny robot ska döda sniglarna

Det nya projektet går under arbetsnamnet Slugbot, och har som mål att utveckla en robot som kan döda sniglar med stor precision, i det här fallet genom att applicera en elstöt på själva skadegöraren.

I utvecklingsarbetet ingår en rad aktörer som CHAP (Crop Health and Protection) och COSMONiO, som är ett nystartat AI-företag. Dessutom ska även den brittiska regeringen ha medverkat i finansieringen av tekniken, som Small Robot Company, själva beskriver som revolutionerande, trots att den knappt ens har lämnat idéstadiet.

Det sista och avslutande steget blir därefter att bygga in tekniken i ett precisionsbekämpningsverktyg, som exempelvis i ogräsroboten Dick, vilket projektgruppen hoppas kunna göra redan nästa höst. Dick utvecklas för att döda ogräset utan kemikalier (i det här fallet genom att skicka en strömstöt genom ogräset) vilket utvecklarna också hoppas kunna dra nytta av för att döda sniglarna med samma typ av precision.

Liten har blivit stor

Dessutom har såmaskinen Harry rensats bort från hemsida och i stället ersatts av det artificiella datorsystemet Wilma som ska hålla ihop all analys och koordinera alla arbetsinsatser.

Kan bokas för demokörningar

Vad gäller analysroboten Tom ska den gå att boka för demokörningar i Storbritannien redan i dag. Roboten väntas snart bli fullt autonom, enligt företaget, och ska i drift ha förmågan att analysera och kartlägga 20 hektar per dag.

Kapaciteten i dataöverföringen ska uppgå till 6 terabyte per dag medan framdriften sköts av elmotorer som får sin energi från ett batteri.

Planen är att precisionssprutan ska testas i fält redan under den första halvan av 2019, medan den digitala precisionssåmaskinen Harry, som blir sist ut, ska vara klar för inledande tester runt årsskiftet. Maskinen ska fungera som en avancerad fröskrivare som ska klara av att så med precision och utan någon djup och kostsam jordbearbetning. Under utvecklingsfasen ska synpunkter från hundra lantbrukare sedan lägga grunden till större kommersiella fältförsök under 2021.