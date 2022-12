Små förändringar i marknaden

Vad som avviker från denna gängse bild, är främst att terminspriserna på smör och skummjölkspulver rasat med 4-7 procent.

Sojabönor och rapsfrö har däremot gått upp i pris, bland annat på grund av en strejk bland lastbilschaufförer i Brasilien och på att förbudet mot utsädesbetning med neonicotinoider i EU väntas leda till 3,8 procent lägre produktion i år på global basis, jämfört med förra året.Vinterväder med temperaturer ner mot -20 grader täcker nästan hela USA, utom de södra delarna av landet. Nederbörden väntas vara från normal till upp till dubbla den normala nivån de kommande två veckorna.Europa, utom södra Spanien och Portugal fortsätter att få upp till tre gånger normal nederbörd de kommande två veckorna enligt GFS-modellen.Mest nederbörd väntas falla över norra Sverige, Norge och Finland. Temperaturen väntas bli ett par grader över det normala, framförallt i östra Europa under den närmaste veckan, men därefter i nästan hela Europa.Detsamma gäller stora delar av före detta Sovjetunionen. Även där blir nederbörden enligt GFS-modellen dubbelt så riklig som normalt de kommande två veckorna.Kina väntas också få riktlig nederbörd, men inte så mycket som tidigare. Indien får däremot upp till sex gånger den normala nederbörden enligt tvåveckorsprognosen från GFS-modellen.I Brasilien, där det generellt sett fallit bara hälften av normal nederbörd de senaste tre månaderna, väntas nederbörden vara normal i Mato Grosso och upp till dubbla den normala nederbördsmängden i Minas Gerais och de södra delstaterna.Decembervetet på Chicagobörsen, som nådde sin högsta nivå under februari på 565 cent, föll sedan dag efter dag ner till 518 cent i torsdags. I fredags vände så kurserna rakt upp, efter IGC:s rapport med prognoser för 2015/16, eller om det var temperaturprognosen, enligt ovan, med riktigt kallt väder i antågande och farhågor om utvintring av höstvetet i USA.Terminspriset nådde 543 cent som högst under dagen, men stängde på 537 till slut. Över veckan blev det en prisuppgång med 1 procent i dollartermer, men eftersom dollarn föll med 1 procent mot kronan, är priset oförändrat i kronor.Även Matif-terminerna gick upp med 1% över veckan, men eftersom euron tappade 2 procent mot kronan, föll priset i svenska kronor med 1%, basis Matif.Chicagos decemberkontrakt handlas med 11% contango (terminspåslag) medan Matifs decembertermin handlas med 1 procent backwardation (rabatt i förhållande till spotpris).Fodervetekontrakten i London föll med upp till 4 procent i veckan, detta trots att även pundet backade mot den svenska kronan.I veckan som slutade den 24 februari uppgick EU:s exportlicenser till 20,8 mt enligt EU-kommissionen. Sedan den förra marknadskommentaren för två veckor sedan har exportlicenserna ökat med 1,8 mt från 19,01 mt.IGC rapporterade som nämnt ovan i torsdags. De höjde sitt estimat för produktionen 14/15 med 2 mt, men höjde också konsumtionen med 1 mt så att utgående lager bara ökade med 1 mt. För 15/16, som USDA inte sagt något om än, sänkte de global produktion med 2 procent från 14/15 till 705 mt.Terminerna på majs var oförändrade på veckan (allihop). Contangot i marknaden ligger på 12 procent till decemberleverans.IGC publicerade sin Grain Market Report i torsdags att de väntar sig att skörden 2015/16 blir 5 procent lägre än i år, på 938 mt, vilket ändå blir den tredje största produktionen någonsin.Utgående lager 2015 medför dock att världen kommer att ha gott om majs under det kommande marknadsföringsåret.Bland de fyra största exportörerna, USA, Brasilien, Argentina och Ukraina, väntas alla utom Argentina ha historiskt höga och i Brasiliens fall rekordhögt, utgående lager. Sammantaget blir utgående lager det högsta någonsin på nästan 70 mt för dessa exportnationer i höst.Sovecon sade i veckan att sådden av majs kan bli lidande av bristen på kapital och finansiering i Ryssland och Ukraina.Sovecon sade att en lantbrukare som förra året fick låna till utsäde och gödsel till 12-15 procent ränta måste nu betala en ränta på 25-30 procent. Detta väntas leda till en lägre areal av majs och en högre areal av vårvete, vårkorn och solrosor, som inte kräver lika mycket gödsel.Novemberterminen på sojabönor har stigit stadigt under februari, från 945 cent till 996.Priset nådde över 1 000 cent några gånger under veckan som gick. Allmänna problem och social oro i Brasilien ligger bakom styrkan i sojamarknaden. Vägar har spärrats av av strejkande lastbilschaufförer i Brasilien.Blockerade vägar har medfört bland annat att transporten av sojabönor ut ur landet försvårats. Det har också inneburit att transporten av drivmedel som behövs för skörden också försvårats, med försenat skördearbete som följd. Blockaden ska nu vara över, men i fredags var 38 vägar fortfarande blockerade, jämfört med 57 i torsdags.Det sägs även att regnen i Brasilien bromsar skörden, men den nådde trots svårigheterna 53,6 procent färdigt i Mato Grosso, upp från 18,8 procent förra veckan.Förra året samma vecka var 58,5 procent skördat. Enligt Agrural är 29 procent av Brasiliens totala areal skördad, vilket är under femårssnittet på 33 procent.40 procent av skörden är såld, vilket är mindre än förra årets 57 procent. I Brasilien, vars ekonomi har problem pga prisfallen på råvaror och ihärdig korruption, säger man nu på typiskt brasilianskt maner att "till och med avgrunden är stulen".Undersökningen om vilka politiker som stal 1,4 miljarder dollar från det delvis statliga oljebolaget Petrobras närmar sig arresteringsfasen i veckan som kommer. Den marxistiska presidenten har de lägsta popularitetssiffrorna i princip sedan Brasilien blev en demokrati.Med detta sagt, så ser det ändå något positivt ut vad gäller skördeestimaten. Agroconsult höjde skördeestimatet med nästan 1 mt till 94,7 mt (USDA 94,5) med motiveringen att det ser bättre än väntat ut i den södra delen av landet.I Chicago är det sojaoljan som ledde uppgången i veckan. Terminerna steg med 4 procent i pris, medan sojamjölet endast gick upp med 1 procent.Basis Chicagos terminer ligger kilopriset på 3 kr för leverans från och med juli och framåt mot 2017. Priset är lite högre för omgående leverans.Prisuppgången på rapsfrö i Paris fortsatte i veckan under ledning av kontrakten på gammal skörd. Maj-kontraktet steg med 3 procent och ny skörd steg med 2 procent. De senaste tre månaderna har de korta kontrakten gått upp med 7-9 procent och de lite längre med 5-6 procent.Novemberkontraktet på rapsfrö i Paris steg med 1 procent. Handeln i terminer på rapsmjöl, som introducerades för ett par månader sedan har tagit ganska bra fart.I septemberkontraktet, det närmaste i ordningen, är det nu 136 kontrakt utestående. I decemberkontraktet 120 kontrakt och i mars-2016-kontraktet 50 kontrakt. Det är uppenbart att rapsfröterminerna varit efterlängtade. Rapsoljeterminerna var oförändrade i veckan. Där är det bara 63 kontrakt utestående.IGC sade i sin rapport i torsdags att rapsfröproduktionen i världen kommer att minska 2015/16 med 3,8 procent från 2014/15 till 68,9 mt.Det är första gången på fem år som global produktion av rapsfrö minskar. Minskningen beror på att produktionen i EU enligt IGC faller med 11.7 procent till 21,2 mt.EU:s förbud mot betning av utsädet med neonicotinoider anges som orsaken till de omfattande skadeinsektsangreppen i främst Tyskland och Storbritannien.Detta är i linje med vad du kunde läsa i den här marknadskommentaren i höstas. Den tyska skörden, som är den största i EU, minskar enligt IGC med 19,3 procent till 5 mt.April-terminen på potatis håller sig på den nivå den sjönk till under slutet av förra året.I fredags stängde den på 4,70 euro per 100 kilo i veckan. Priset för leverans i april nästa år har handlats upp lite, från 13,80 euro per 100 Kg för två veckor sedan, till 14 i fredags.I kronor innebär det, med eurons försvagning i veckan, att priset är endast 1 öre högre per kilo på 2,57 kronor per kilo.Maj-kontraket på Lean hogs, har fortsatt stiga. För två veckor sedan var priset 76 cent per pund och i fredags stängde marknaden på 79,9 cent, motsvarande drygt 14,69 kronor per kilo.På Eurex har priset varit oförändrat. Det finns fortfarande bara ett kontrakt som förfaller nu i mars noterat. Vad som händer efter att det har förfallit vet jag inte. Det är osäkert om marknaden kommer att finnas kvar.Medan Eurex index för spotprisnoteringarna i Europa på smör och skummjölkspulver har rört sig sidledes den senaste veckan, har terminerna på båda dessa produkter sjunkit något.Terminsmarknaden reagerar snabbare än spotmarknaden och är i regel en ledande indikator för spotmarknaden.Spotmarknaden på Eurex är i sin tur en ledande indikator för avräkningspriset på mjölkråvara i Sverige.Tekniskt ser marknaden ut som om uppgången från bottennoteringarna i slutet av förra året tar en paus nu. Det stämmer överens med att det bara är en månad kvar till dess kvotsystemet försvinner.Kvotsystemets borttagande kommer antagligen att sätta igång en produktionsökning i de länder som har gynnsamt klimat vad gäller väder, skattenivå och låg grad av reglering.Denna produktionsökning kommer då att sänka priset på mjölk i EU. Det låga priset slår ut produktionen i högkostnadsländerna. Det finns förutom Finland (med sina extrastöd) inte något land som har så högt pris på mjölk i EU som Sverige. Sverige är det land som exportörerna i dessa länder kommer att gilla att sälja till mest.Strukturomvandlingen sker genom att de länder med kostnadsfördelar ökar produktionen, inte genom att de länder som har kostnadsnackdelar först drar ner produktionen. Det innebär att produktionen totalt sett ökar med ett lägre pris som följd. Det är via det lägre priset som högkostnadsproducenter i nästa steg slås ut.Även Fonterra säger att prisuppgången de senaste månaderna är över. Vad gäller Kina ser det dock lite ljusare ut."Flash PMI", det inköpschefsindex som publicerades av Markit i veckan, hade stigit till 50,1 från 49,7 i januari.Ett PMI >50 anses indikera att ekonomin växer. Det är möjligt att det är det lägre oljepriset som börjar återspegla sig i en starkare efterfrågan i ekonomin i Kina. Det finns nämligen tecken som tyder på att det starkare PMI:et främst gäller inhemsk efterfrågan, medan exportindustrin fortsätter att utvecklas svagt. En starkare inhemsk efterfrågan kan bero på att folk har mer pengar över eftersom utgifterna för drivmedel är lägre. Detta skulle kunna leda till högre efterfrågan på t ex mjölkpulver.Enligt EUREX terminer är priset på mjölkråvara ner med mellan 4 och 7 procent den senaste veckan. Terminspriset för mars-leverans motsvarar 3,39 kronir per kilo för mjölkråvara. För juni-leverans är priset 3,37 kronor perkilo.