SM-vinsten säkrad på förhand

Klassen Växelplog senior hade redan från start en given vinnare, och en lika given jumboplats. Startande nummer 40, Rolf Eliasson med en New Holland, var nämligen enda tävlande i grenen. Enda hotet mot en säker vinst skulle ha varit ett haveri, men allt gick bra och Rolf Eliasson fick se sig själv komma både först och sist i sin gren.