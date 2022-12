Slutstriden har stått i traktorpulling-SM

I lördags var det finaltävling i alla SM-delklasserna i skånska Ekeröd. Det har varit en lång säsong med många deltävlingar.

I klassen 3600 kilo Farmstock vann 18-åriga Anna Kronvall efter en mycket jämn tävling.– Hon har hållit en jämn kvalitet på körningen och traktorn har hållit ihop bra, säger Per Nilsson, ordförande i Svenska Taktorpullingförbundet.Farmstock 4500 kilo vanns av Kalle Tagesson från Laholm.I klassen 950 kilo unlimited vann Per Nilsson.Klassen 2500 kilo modifierat vanns av Stellan Bartholdsson från Anderstorp.Bo-Inge Ljunggren från Hässleholm vann i båda klasserna 3500 och 4500 kilo modifierat.I klassen 600 modifierat vann Beatrice Alexandersson från Tvååker. 600 compact diesel vanns av Willner Andersson från Vellinge.– Det har varit så jämt i de flesta klasserna att den här tävlingen avgjorde allt, säger Per Nilsson.