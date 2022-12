Per Åman, som fram till pensioneringen 2013 var professor i växtproduktlära vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, får det prestigefyllda priset för 2016.

Specialiserad på mat

"Vi är mycket stolta", säger Rikard Landberg, forskarkollega vid institutionen för livsmedelsvetenskap, i ett pressmeddelande.Per Åman disputerade i kemi vid dåvarande lantbrukshögskolan 1977. Två år senare blev han docent i kemi och 1990 utsågs han till professor.Han har specialiserat sig på forskning kring kopplingen mellan mat och hälsa.Priset delas ut den 19 oktober under AACC Internationals årliga möte i Minneapolis i USA.AACC står för The American Association of Cereal Chemists och grundades 1916.